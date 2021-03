Un nuovo poster internazionale dal film Tom and Jerry

Dopo l’esordio nelle sale (poche) del circuito nordamericano, il film dedicato ai mitici Tom and Jerry torna protagonista in rete con un nuovo poster.

Il poster, destinato ai mercati asiatici, mette insieme tutti i protagonisti del film, animati e non solo. Ricordiamo che Tom and Jerry è stato realizzato miscelando tecniche di animazione classica al live-action, proprio come già fatto in passato per I Puffi.

In Italia il film approderà per il mercato digitale a partire dal 18 marzo 2021, proprio in corrispondenza del lancio internazionale della Snyder Cut di Justice League (qui i dettagli).

TOM AND JERRY

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Tim Story. La sceneggiatura è stata affidata alle mani di Katie Silberman, April Prosser e Kevin Costello. La pellicola è stata prodotta da Sharla Sumpter Bridgett di The Story Company con una tecnica che mescola riprese dal vero e animazione. CAST: Michael Pena, Colin Jost, Chloe Grace Moretz, Ken Jeong, Rob Delaney, Jordan Bolger, Pallavi Sharda.

TRAMA: Nel film Tom e Jerry non parleranno e saranno animati in digitale; Chloe Moretz sarà Kayla, una nuova impiegata in un hotel nel quale Jerry va a vivere, minacciando di rovinare un matrimonio. Ecco quindi che Kayla assume un gatto randagio di nome Tom per liberarsi del topo, cosa che non si rivela essere semplicissima. I due, alla fine, faranno squadra per dare una lezione al crudele capo di Kayla.

Negli Usa dal 5 marzo 2021 al Cinema e su HBO Max. In Italia con esclusiva digitale dal 18 marzo 2021.