L’esordio americano di Tom & Jerry è valso un primo posto nel Box Office Usa da circa 13.7 milioni di dollari.

L’adattamento ibrido della celebre saga animata Tom & Jerry ha fruttato uno score positivo nel weekend d’esordio da 13.7 milioni di dollari nelle casse della Warner Bros. Il film ha giovato di una distribuzione di 2.475 sale nel Nord America, e quindi circa la metà delle sale del paese, con New York pronta a riaprire il prossimo 5 marzo.

Statisticamente questi numeri regalano alla Warner Bros uno dei migliori weekend dall’inizio della Pandemia da Covid-19, il secondo dientro quello ottenuto da Wonder Woman 1984 (16.7 milioni di dollari). Nel resto del mondo Tom & Jerry ha incassato 38.8 milioni di dollari.

Ricordiamo che la Warner Bros distribuirà Tom & Jerry direttamente in digitale a partire dal 18 marzo 2021 (qui i dettagli).

TOM & JERRY

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Tim Story. La sceneggiatura è stata affidata alle mani di Katie Silberman, April Prosser e Kevin Costello. La pellicola è stata prodotta da Sharla Sumpter Bridgett di The Story Company con una tecnica che mescola riprese dal vero e animazione. CAST: Michael Pena, Colin Jost, Chloe Grace Moretz, Ken Jeong, Rob Delaney, Jordan Bolger, Pallavi Sharda.

TRAMA: Nel film Tom e Jerry non parleranno e saranno animati in digitale; Chloe Moretz sarà Kayla, una nuova impiegata in un hotel nel quale Jerry va a vivere, minacciando di rovinare un matrimonio. Ecco quindi che Kayla assume un gatto randagio di nome Tom per liberarsi del topo, cosa che non si rivela essere semplicissima. I due, alla fine, faranno squadra per dare una lezione al crudele capo di Kayla.

Negli Usa dal 5 marzo 2021 al Cinema e su HBO Max. In Italia con esclusiva digitale dal 18 marzo 2021.