Paramount cancella dal suo calendario l’attesissimo Star Trek 4

Dopo l’abbandono da parte di Matt Shakman della regia dell’atteso Star Trek 4, la Paramount ha cancellato il film dal suo calendario di uscita, sperando che la cosa possa essere solo momentanea e che presto la Major possa reinserirlo, anche se con un probabile slittamento in avanti,

La notizia di un ulteriore ritardo era chiaramente nell’aria. Un progetto questo dalla storia assai travagliata, in quanto più volte ha subito cancellazioni, ritardi, cambi di registi ed epurazioni di sceneggiatori.

Star Trek 4 è il quarto capitolo della saga cinematografica ambientata in un ramo alternativo del tempo denominato KelvinVerse. Saga riavviata grazie a J.J. Abrams con Star Trek: Il Futuro Ha Inizio.

Ricordiamo che al reboot Star Trek: Il Futuro Ha Inizio (2009), si sono succeduti Into Darkness (2013) e Beyond (2016), per il momento ultimo film, questo, che vede Chris Pine nei panni di James Tiberius Kirk e Zachary Quinto in quelli di Spock. Inoltre nel cast Zoe Saldana (Uhura), John Cho (Sulu), Simon Pegg (Scotty) e lo sfortunato Anton Yelchin (Chekov) scomparso a causa di un incidente automobilistico nel giugno del 2016.

