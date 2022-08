Matt Shakman lascia la regia di Star Trek 4

Paramount Pictures dovrà scegliere molto presto un nuovo regista per Star Trek 4 poichè Matt Shakman ha lasciato la regia.

Ingaggiato per dirigere una già travagliata produzione del quarto capitolo della saga riportata in auge da J.J. Abrams, il regista Matt Shakman ha abbandonato la regia, così come confermato da un aggiornamento proveniente da SuperHeroHype. Secondo la celebre fonte l’addio del regista sarebbe da ricondurre alle possibilità che i Marvel Studios lo portino a bordo di Fantastic Four come sostituto di Jon Watts.

Qui le affermazioni di un portavoce di Paramount sulla perdita del regista:

“Matt Shakman è un regista incredibilmente talentuoso e ci dispiace che i tempi non siano stati allineati per lui per dirigere il nostro prossimo film di Star Trek. Siamo grati per i suoi numerosi contributi, siamo entusiasti della visione creativa di questo prossimo capitolo e non vediamo l’ora di portarlo al pubblico di tutto il mondo”.

La Paramount ha fissato in precedenza l’inizio delle riprese per fine 2022, ma con la perdita del regista i piani potrebbero essere in procinto di cambiare ancora. Ricordiamo che Star Trek 4 ha una data di lancio cinematografico fissata per il 22 dicembre 2023.

Per Shakman, oltre alla possibilità di entrare nelle grazie dei Marvel Studios con Fantastic Four, il prossimo futuro lo vedrà dietro la macchina da presa di due episodi di Godzilla and the Titans, la serie Apple TV+ parte del franchise noto come MonsterVerse.