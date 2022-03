Oscar 2022: i pronostici sui 94° Academy Awards

Domani notte si tireranno le somme. Domani notte verranno assegnati gli Oscar (qui le nomination) che quest’anno sono giunti alla 94a edizione. Ma quali saranno i vincitori? Il potere del cane farà incetta di premi? O sarà l’autobiografico Belfast a trionfare? Senza dimenticare la possibile sorpresa di I segni del cuore – CODA. Ecco, dunque, i nostri pronostici.

Diciamocela tutta, per quanto riguarda il miglior film la sfida dovrebbe essere a due: Il potere del cane e Belfast sono i duellanti, ma se i membri dell’Academy dovessero tenere conto del palmares di entrambi, il film di Jane Campion partirebbe avvantaggiato. A nostro parere, Il potere del cane potrebbe aggiudicarsi la statuetta come miglior film mentre per Kenneth Branagh l’Oscar per la regia sarebbe meritato, anche come coronamento di una carriera costellata da ben otto nomination andate a vuoto.

Ci sono poi le questioni attori e attrici. L’interpretazione di Kristen Stewart nei panni di Lady Diana in Spencer di Pablo Larraín ha convinto tutti (più del film), ma i bookmakers danno avvantaggiata la bravissima Penélope Cruz per Madres paralelas.

Benedict Cumberbatch riuscirà a conquistare l’Oscar? La sua interpretazione in Il potere del cane è ardita e complessa per un western fuori dai canoni e potrebbe scalzare mostri sacri come Javier Bardem (A proposito dei Ricardo) e Denzel Washington (Macbeth).

Su una cosa, però, non ci sono dubbi: Paul Thomas Anderson merita l’Oscar per la sceneggiatura di Licorice Pizza!

Noi, ovviamente, facciamo il tifo per E’ stata la mano di Dio, ma c’è quel Drive My Car che complicherà non poco la strada verso il secondo Oscar a Paolo Sorrentino.

C’è poi Flee, un film ibrido che concorre in tre categorie: documentario, film internazionale e film d’animazione. Data la debolezza degli altri film animati (i film Disney e Pixar sono più sottotono che in altre occasioni) ci sentiamo di darlo come vincitore in questa categoria e/o in quella come miglior documentario.

Nel settore tecnico, invece, sarà Dune a fare incetta.

Ricordiamo che la cerimonia di premiazione sarà visibile su Sky e, in chiaro, su Tv8.

Senza dilungarci ulteriormente, ecco di seguito i nostri pronostici delle categorie principali per gli Oscar 2022: