La divisione nazionale della Universal Pictures ha diffuso via social il nuovo poster italiano di Jurassic World: Dominion, il sesto capitolo della saga Jurassic Park.

Il poster contiene in basso la nuova data di rilascio italiana che, ricordiamolo, si atterrà al nuovo rinvio annunciato da Universal Pictures a causa dell’estendersi dell’emergenza Covid-19. A tal proposito, ricordiamo che attualmente le riprese di Jurassic World: Dominion sono ferme perchè cast e troupe sono in quarantena per la presenza di alcuni positivi al Covid-19 sul set.

JURASSIC WORLD: DOMINION

PRODUZIONE : Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

: Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael. CAST : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott.

: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’10 giugno 2022. Anche in Italia da Giugno 2022.

IL POSTER