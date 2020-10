Jurassic World: Dominion rimandato di un anno

Universal Pictures ha comunicato il rinvio di un anno per Jurassic World: Dominion, nuovo capitolo della saga Jurassic Park.

La nuova data di uscita è stata fissata per il 10 giugno 2022, giusto un anno dopo la precedente data. Secondo The Wrap il lungo rinvio sarebbe dovuto dalla necessità dello studios di dare tempo al settore marketing di promuovere al meglio l’uscita del film. La fonte assicura però che tale scelta non riguarderebbe i tanti ritardi subiti dalla produzione a causa dell’emergenza Covid-19.

Universal Pictures ha voluto scusarsi con i fan per questo enorme rinvio rilasciando un nuovo poster di Jurassic World: Dominion. Lo trovate in fondo alla pagina.

JURASSIC WORLD: DOMINION

PRODUZIONE : Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael.

: Le riprese del terzo capitolo della rinata saga Jurassic Park sono partite dal Regno Unito (Pinewood Studios). Jurassic World: Dominion sarà diretto da Colin Trevorrow, mentre la sceneggiatura vedrà lo stesso regista in coppia con Emily Carmichael. CAST : Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott.

: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, Sam Neill, Laura Dern, Mamoudou Athie, DeWanda Wise, Justice Smith, Daniella Pineda, Omar Sy, Jake Johnson, Dichen Lachman, Campbell Scott. TRAMA : Non definita.

: Non definita. AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’10 giugno 2022.

IL POSTER