Solo contro il mondo nel nuovo poster di Free Guy – Eroe per Gioco

E’ apparso in rete un nuovo poster di Free Guy – Eroe per Gioco, lo sci-fi interpretato da Ryan Reynolds, in uscita a dicembre 2020.

Il poster arriva alcuni giorni dopo il lancio, da parte di 20th Century Studios del nuovo spettacolare trailer, lo potete apprezzare a questo nostro indirizzo.

FREE GUY – EROE PER CASO

: Il film è stato diretto da Shawn Levy, mentre la sceneggiatura è firmata da Matt Lieberman. CAST : Ryan Reynolds, Jodie Comer, Joe Keery, Lil Rel Howery, Taika Waititi e Channing Tatum.

: Il nuovo film diretto da Shawn Levy (Una Notte al Museo, Stranger Things) racconta la storia di un cassiere di banca che si rende conto di essere un personaggio all’interno di un videogioco open world chiamato “Free City”. Guy decide così di trasformarsi nell’eroe della propria storia e di riscrivere il suo personaggio. In un mondo senza limiti il protagonista è determinato a diventare colui che salverà il mondo a modo suo…prima che sia troppo tardi. AL CINEMA: Nelle sale Usa dall’11 dicembre 2020.

IL POSTER