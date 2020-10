La timeline ufficiale del Marvel Cinematic Universe riadattata da Disney+

Da sempre i fan del Marvel Cinematic Universe cercano di riordinare tutti i film nel giusto ordine, e da oggi Disney+ è venuto loro in aiuto.

Oltre alla timeline ordinata in base alle varie Fasi dell’MCU, il servizio digitale Disney+ ha messo in ordine i vari film seguendo il giusto ordine temporale, partendo ovviamente da quel Captain America: Il Primo Vendicatore che ha dato il via alla lotta al male nel Marvel Universe.

La nuova lista stilata da Disney+ non può, aggiungiamo purtroppo, includere film quali Spider-Man: Homecoming e Spider-Man: Far From Home (entrambi di proprietà Sony Pictures) e L’incredibile Hulk (di proprietà di Universal Pictures), ciononostante presenta quella che possiamo considerare la vera timeline ufficiale del Marvel Cinematic Universe.

Captain America: Il primo vendicatore Captain Marvel Iron Man Iron Man 2 Thor The Avengers Thor: The Dark World Iron Man 3 Captain America: The Winter Soldier Guardiani della Galassia Vol. 1 Guardiani della Galassia Vol. 2 Avengers: Age of Ultron Ant-Man Captain America: Civil War Black Panther Doctor Strange Thor: Ragnarok Ant-Man and the Wasp Avengers: Infinity War Avengers: Endgame