Ancora nuovi attori per il cast della serie The Penguin

Cresce ancora il cast di The Penguin, la serie che farà da spin-off al cinecomic The Batman, facendo tra l’altro da ponte per The Batman – Part II.

Secondo Variety, infatti, Michael Zegen (Boardwalk Empire, The Marvelous Mrs. Maisel), James Madio (Band of Brothers, The Offer) e Scott Cohen (The Americans, Una mamma per amica) hanno ottenuto un ruolo ricorrente nella serie che vedrà protagonista il Pinguino interpretato da Colin Farrell in The Batman.

Anche se non specifica la natura dei ruoli affidati ai tre attori, la fonte suggerisce che Zegen potrebbe aver ottenuto il ruolo di Alberto Falcone, figlio di Carmine Falcone (John Turturro in The Batman) e fratello di Sofia Falcone (Cristin Milioti). Nei fumetti, Alberto è il serial killer noto come Festa, che uccide i gangster di Gotham City in occasione delle festività.

THE PENGUIN

Con le riprese sempre più vicine (a fine mese), il cast di The Penguin al momento è formato da Colin Farrell nel ruolo principale già avuto in The Batman, e da Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia del defunto boss della mafia Carmine Falcone (John Turturro), con loro anche Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown, Theo Rossi, Michael Zegen, James Madio, Scott Cohen.

Lauren LeFranc, produttrice di Hemlock Grove e Agents of SHIELD, avrà il ruolo di showrunner. Matt Reeves, che ha diretto The Batman, sarà il produttore esecutivo. Craig Zobel dirigerà i primi tre episodi. La serie rientrerà all’interno del franchise DC Elseworlds, che copre storie che esistono al di fuori dell’universo DC ufficiale, noto come DC Universe.