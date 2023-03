Box Office Italia: Shazam! 2 primo venerdì, ma senza lodi

Gli incassi parziali del Box Office Italia sono cresciuti lentamente venerdì, con Shazam! 2 ancora in testa ma senza grandi numeri a supporto.

Il passaparola non esattamente positivo che sta accompagnando l’esordio in sala di Shazam! Furia degli Dei di certo non sta facendo bene agli incassi del nuovo cinecomic DC. Secondo i dati offerti da Cinetel, infatti, venerdì l’incasso è stato di 130 mila euro, per un totale in due giorni di 215 mila. Presumibilmente, Shazam! 2 dovrebbe portare a casa un weekend d’esordio sotto il milione, in netta controtendenza rispetto al primo capitolo capace di incassare 1.6 milioni di euro nell’aprile del 2019.

Lo stesso discorso parrebbe valere anche per l’esordio nel Box Office USA dove, nella giornata di ieri, abbiamo constatato che le anteprime del giovedì hanno fruttato un non esaltante incasso di 3.4 milioni di dollari, quasi la metà raccolta dal primo film.

