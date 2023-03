Lance Reddick è morto: l’attore aveva 60 anni

Hollywood piange questa sera la morte di Lance Reddick, attore noto per i suoi ruoli nella saga John Wick e nella serie The Wire.

A confermare il decesso del celebre attore è stato poche ore fa un aggiornamento proveniente da TMZ. Secondo la ricostruzione, il corpo senza vita di Lance Reddick è stato ritrovato nella sua casa, a Los Angeles, verso le 9:30 del mattino. L’attore aveva 60 anni, ed al momento si pensa che la morte sia avvenuta per cause naturali.

Reso celebre per il suo ruolo da comprimario nel franchise action John Wick, il cui quarto capitolo sarà tra breve nelle sale, Reddick aveva iniziato la sua carriera come musicista, suonando il contrabbasso per la NEC Jazz Orchestra. Il primo ruolo al cinema è stato nel 1996 con “Il club delle prime mogli“, successivamente la serie The Wire lo aveva fatto conoscere alla Hollywood che conta.

Molte sono state le sue partecipazioni a serie di successo, a tal proposito vanno ricordati i crediti ottenuti per ruoli in Lost, Fringe, American Horror Story, Bosch e The Blacklist. Di recente ha fatto parte della prima – ed unica – stagione di Resident Evil, la serie live-action Netflix ispirata al famoso franchise videoludico. Vanno inoltre ricordati i tanti doppiaggi in film d’animazione e videogames di successo.

La sua ultima volta al cinema avverrà, come anticipato, con John Wick 4, il prossimo 23 marzo nelle nostre sale.