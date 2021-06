Nuove collezioni e progetti ispirati a Crudelia

Crudelia, il nuovo live-action Disney, diretto da Craig Gillespie e interpretato dalle vincitrici dell’Academy Award® Emma Stone ed Emma Thompson, oltre a regnare al box office, é fonte d’ispirazione per nuove collezioni di make up e progetti di fashion e living design.

In occasione dell’uscita di Crudelia, M·A·C Cosmetics ha lanciato The Disney Cruella Collection by M·A·C, una collezione che si ispira alle più insolenti icone fashion che hanno contribuito a dare un volto alle ere Punk e New Wave dei tardi Settanta e primi anni Ottanta, con vivide labbra rosse e iconici ombretti bianchi e neri, prendendo spunto dalle tonalità e tecniche usate per creare i look di Cruella sullo schermo.



Inoltre, nelle vetrine di M·A·C Cosmetics in via Dante a Milano, è andata in scena una collezione di abiti ispirata a Crudelia realizzata da Rebecca Pavone, Aurora Dolce e Sofia Motta, giovani talenti dell’Istituto Europeo di Design (IED) che, con la collaborazione della Coordinatrice e Creative Director IED Moda Milano Olivia Spinelli, sono stati selezionati per realizzare tre outfit ispirati al film.



Vetrine di M·A·C Cosmetics in via Dante a Milano

Abiti indossati dall’attrice Ludovica Bizzaglia, dalla fashion influencer Cristina Musacchio e dalla creator Rosalba

Westwing, e-commerce di Home&Living, ha interpretato in chiave interior design la dicotomia dei due personaggi principali del film: Cruella e la Baronessa. Sul sito Westwing.it è stata disponibile una campagna Crudelia a tema interior dedicata agli utenti, ispirata allo stile punk-rock anni 70 del film.

Westwing è stato presente durante la Cruella Experience a Milano con un doppio-corner appositamente allestito

Veepee, sito leader europeo delle flash-sales, ha realizzato un progetto speciale insieme a Disney Italia in occasione del lancio del film sui siti Privalia e Veepee. Un canale editoriale con lo stile di Crudelia, con una selezione di top brand tra Moda, Accessori e Beauty.



Una sezione dedicata al mondo di Crudelia è stata creata anche su Amazon.it: protagoniste una collezione completa di magliette e felpe; i celebri Funko Pop per i collezionisti e infine il libro edito da Giunti “Crudelia De Mon. La mia vera storia”.



Inoltre, per celebrare l’uscita del film, sono disponibili su ShopDisney.it la nuova esclusiva collezione di abbigliamento, accessori e peluche ispirata ai personaggi del nuovo film Disney live action.

Vi ricordiamo che Crudelia é attualmente distribuita nelle sale cinematografiche italiane [qui la nostra recensione], e inoltre il film é disponibile su Disney+ con Accesso VIP.