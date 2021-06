Generazione 56k é la prima serie tv realizzata dal collettivo partenopeo The Jackal, in uscita il 1 luglio sulla piattaforma Netflix.

La serie scritta da Francesco Ebbasta con Costanza Durante, Laura Grimaldi e Davide Orsini, che ne è anche head writer, composta da 8 episodi, é diretta da Ebbasta per i primi quattro episodi e Alessio Maria Federici per i restanti quattro.

Dopo il loro esordio sul grande schermo nel 2017 con AFMV-Addio fottuti musi verdi, i The Jackal tornano alla lunga serialità, dopo il loro esordio su Youtube con la web serie Lost in Google.

Sono le note di Come mai degli 883 ad accompagnare il trailer di Generazione 56k, la serie che tratteggia un ritratto genuino e ironico dei millennials, sospesi fra i problemi di oggi e i ricordi dei primi anni di Internet, attraverso un racconto che si sviluppa su due linee temporali: oggi e 20 anni fa.

Generazione 56k: trama

Daniel e Matilda si conoscono sin da bambini (Alfredo Cerrone e Azzurra Iacone) e s’innamorano da adulti (Angelo Spagnoletti e Cristina Cappelli), non senza le complicazioni create dalle precedenti relazioni, anche virtuali. Accanto agli amici di sempre Luca (Gianluca Fru) e Sandro (Fabio Balsamo), i protagonisti si muovono tra i primi siti internet (pornografici) e le prime idee imprenditoriali.

A completare il cast di Generazione 56k troviamo Biagio Forestieri (Napoli Velata), Claudia Tranchese (Sotto il sole di Riccione), Federica Pirone, Elena Starace e Sebastiano Kiniger.

Generazione 56k é una serie in 8 episodi, prodotta da Cattleya, disponibile dal 1 luglio su Netflix.