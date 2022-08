Il colosso dello streaming Netflix sta per aggiornarsi con le novità in arrivo in catalogo da settembre 2022: ecco i film e le serie più attese.

Così come recita il titolo di questo aggiornamento, le quinte stagioni di SKAM Italia e Cobra Kai saranno tra gli eventi più attesi per gli amanti della serialità, ma attenzione perchè Netflix proporrà anche la seconda stagione di Fate: The Winx Saga, ed alcune interessanti novità come per esempio la serie Il diavolo in Ohio.

Tra i film più attesi, invece, spazio per Blonde, il biopic su Marilyn Monroe con protagonista Ana de Armas, per il cinecomic Marvel/Sony “Morbius“, ma anche per Athena, il film di Romain Gevras, prossimo ad avere la sua vetrina al Mostra del cinema di Venezia.

Ecco qui di seguito la lista completa delle novità in arrivo su Netflix da Settembre 2022:

FILM

1 settembre: Love in the Villa – Innamorarsi a Verona (romantico)

1 settembre: Vicini per forza (commedia)

2 settembre: Ely + Bea (commedia)

2 settembre: Ely + Bea – Ballerine a tutti i costi (commedia)

2 settembre: Il festival dei cantastorie (drammatico)

2 settembre: Ely + Bea – Il fantasma della scuola (commedia)

6 settembre: Untold – La regata del secolo (docufilm)

9 settembre: End of the Road (thriller)

9 settembre: Senza limiti (docufilm)

16 settembre: La casa tra le onde (animazione)

16 settembre: Do Revenge (commedia)

20 settembre: Patton Oswalt – We All Scream

23 settembre: Athena (drammatico)

23 settembre: Lou (azione)

28 settembre: Blonde (biografico)

30 settembre: Entergalactic (animazione)

30 settembre: Rainbow (fantasy)

SERIE TV