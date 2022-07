Netflix ha condiviso in rete il primo trailer di Blonde, il biopic dedicato alla vita di Marilyn Monroe con protagonista Ana de Armas.

Inserito di recente nella lista dei film in Concorso alla 79° Mostra del Cinema di Venezia, l’atteso biopic quest’oggi si mostra in tutto il suo splendore, con una Ana de Armas in odore di Oscar. Ricordiamo che Blonde sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 settembre.

Guardata da tutti, vista da nessuno. Ana de Armas è l'iconica Marilyn Monroe in BLONDE, in arrivo su Netflix il 28 settembre. pic.twitter.com/VmAjLp3k2F — Netflix Italia (@NetflixIT) July 28, 2022

BLONDE

Il film, scritto e diretto da Andrew Dominik, è prodotto per Netflix dalla Plan B Entertainment di Brad Pitt. Nel cast Ana De Armas nel ruolo di Marilyn, Bobby Cannavale nei panni di Joe Dimaggio, Adrien Brody in quelli di Arhur Miller ed inoltre Sara Paxton, Julianne Nicholson, Lucy DeVito, Spencer Garrett. Il film sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 settembre.

Questa la sinossi. Ana de Armas è Marilyn Monroe in Blonde, solo su Netflix il 23 settembre. Dal regista Andrew Dominik e basato sul romanzo bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa audacemente la complicata vita dell’icona Marilyn Monroe. Confondendo i confini tra realtà e finzione, il film esplora ad arte la tensione tra la sua vita pubblica e quella privata.