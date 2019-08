La data di avvio per le riprese di Doctor Strange in the Multiverse of Madness non è ancora stata rivelata, ma a quanto pare il Regno Unito ospiterà il grosso del lavoro.

A confermare questa indiscrezione - di questa si tratta al momento - è stato il sito HN Entertainment, il quale cita un contatto interno alla Marvel come fonte ufficiale.

Secondo il sito, infatti, i Pinewood Studios di Londra nel prossimo futuro ospiteranno molti film Marvel, tra cui Black Widow (da giorni si lavora in loco), Gli Eterni, e per l'appunto il sequel di Doctor Strange.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarà diretto da Scott Derrickson. La sceneggiatura è stata affidata a C. Robert Cargill.

Il film sarà direttamente collegato a WandaVision, la serie tv prossima ad essere sviluppata da Marvel Studios per Disney+. Secondo il regista, pare che questo film sarà il più "spaventoso" dell'intero Marvel Cinematic Universe.

Nel cast Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Elizabeth Olsen.

Il film arriverà nelle sale Usa dal 7 maggio 2021.