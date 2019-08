La settima stagione della serie tv Ray Donovan si è presentata oggi sul web, e lo ha fatto con un primo trailer tutta adrenalina.

I nuovi episodi prenderanno vita dal 17 novembre prossimo, ovviamente attraverso la piattaforma Showtime.

La serie è stata creata da Ann Biderman.

Nel cast spazio per il protagonista interpretato da Liev Schreiber, ma anche per Eddie Marsan, Dash Mihok, Katherine Moennig, Pooch Hall, Kerris Dorsey, Devon Bagby, Graham Rogers, Jon Voight, Josh Hamilton, Kerry Condon.

La Sinossi della Serie tv. Il faccendiere Ray Donovan risolve con abilità e destrezza i problemi di molte personalità di spicco di Los Angeles, atleti, cantanti e uomini d'affari, ma con la stessa abilità non riesce a risolvere i suoi problemi personali. Tutto si complica quando il padre, con cui ha da sempre un rapporto conflittuale, viene inaspettatamente scarcerato, sconvolgendo la sua vita e il suo nucleo familiare.

Dettagli dalla nuova stagione. Ray deve quindi affrontare i suoi debiti e la sua complicata situazione personale, oltre a cercare di salvare la campagna politica, per ottenere l’incarico di sindaco, di Anita Novak, la candidata preferita di Sam Winslow. Mickey è inoltre alle prese con la ricerca di Ray per ottenere vendetta, mentre il protagonista deve accettare che Bridget voglia allontanarsi da lui a causa del caos che ha portato nella sua vita. Nella settima stagione, inoltre, il protagonista, riuscirà a fare dei progressi grazie al suo psicoterapeuta, dovendo però fare i conti anche con Feratti, la cui corruzione porta un pezzo del suo passato a New York.

Ray Donovan 7 andrà in onda su Showtime dal 17 novembre 2019.