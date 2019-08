Il casting in atto del nuovo adattamento cinematografico del videogame Mortal Kombat potrebbe presto regalare un nuovo nome.

MovieWeb ha confermato che Warner Bros è entrata in trattativa con Ludi Lin per il ruolo di Liu Kang. L'attore di chiare origini asiatiche è noto per il suo ruolo in Power Rangers. Se Lin dovesse far parte del progetto, per il casting di Mortal Kombat sarebbe un secondo importante tassello, il primo lo ricordiamo è stato quello relativo a Sub-Zero, il cui ruolo è andato a Joe Taslim.

La sceneggiatura è stata da tempo affidata nelle mani di Greg Russo, con Simon McQuoid pronto a dare il via alla sua nuova carriera da regista. James Wan produrrà con la sua Atomic Monster, con lui anche Michael Clear e Todd Garner.

Nel cast Joe Taslim (Sub-Zero).

Lo storico videogame alla base dell’adattamento porta in scena una serie di combattenti provenienti da diciotto reami pronti a scontrarsi a vicenda in duelli all’interno di un torneo. In passato la saga videoludica Mortal Kombat è già arrivata al cinema per ben due volte: Mortal Kombat nel 1995 e Mortal Kombat – Distruzione Totale nel 1997, entrambi stroncati dalla critica. La web serie creata da Kevin Tancharoen dal titolo Mortal Kombat Legacy nel 2011 è divenuta una sorta di cult per i fan.

Mortal Kombat sarà rilasciato nelle sale Usa dal 5 marzo 2021.