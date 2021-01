E’ morta Mira Furlan, star di Babylon 5 e Lost

E’ morta Mira Furlan, attrice nota per aver fatto parte di serie tv cult quali Babylon 5 e Lost. Aveva 65 anni.

La triste notizia è stata confermata questa notte attraverso un post-social pervenuto dalla pagina Twitter della stessa attrice. Il decesso, le cui cause sono al momento avvolte nel mistero, è avvenuto nella notte del 20 gennaio scorso. Ecco il tweet in questione:

Un ultimo saluto a Mira Furlan gli è stato tributato poche ore fa da J. Michael Straczynski, creatore di Babylon 5, serie tv di culto in cui l’attrice è stata interprete per ben 5 stagioni. Ecco la traduzione del toccante messaggio d’addio:

“Abbiamo continuato a sperare che la sua salute migliorasse. In una mail di gruppo inviata al cast qualche tempo fa, avevo letto che [la sua salute] forse poteva migliorare.“

Mira Furlan era nata nell’allora ex-Jugoslavia, per poi emigrare negli Usa nel 1991, ricevendo tra l’altro la cittadinanza. Come già anticipato, i suoi ruoli più celebri sono stati quello di Delenn in Babylon 5, e quello di Danielle Rousseau in Lost.