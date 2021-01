Game of Thrones: HBO sta sviluppando una serie tv tratta da Tales of Dunk and Egg

L’universo televisivo legato al franchise Game of Thrones potrebbe presto espandersi ulteriormente con una seconda serie tv prequel.

Secondo Variety l’emittente avrebbe messo in cantiere lo sviluppo di una serie tv che possa portare sul piccolo schermo il romanzo Tales of Dunk and Egg che, come noto, è ambientato ben 90 anni prima degli avvenimenti già ammirati nel corso degli ultimi anni con Game of Thrones.

La fonte ha aggiunto che la potenziale nuova serie tv non ha ancora ottenuto il via libera ufficiale da parte di HBO, e che nessun sceneggiatore al momento è collegata ad essa. Ciò che invece sembra chiaro è che la serie dovrebbe raccontare le avventure del Cavaliere Errante Ser Duncan e del suo scudiero Egg, ovvero il futuro Aegon V Targaryen.

L’altra serie tv in via di sviluppo, questa volta già confermata dall’emittente, è House of the Dragon, con Miguel Sapochnik e Ryan Condal impegnati nel ruolo di showrunner.

HOUSE OF THE DRAGON

PRODUZIONE: La nuova serie tv vedrà come showrunner showrunners Miguel Sapochnik e Ryan Condal. Nel team di sceneggiatori, con Ryan Condal anche Wes Tooke, Claire Kiechel, Ti Mikkel e Charmaine DeGraté. Tra i produttori spiccano i nomi di George R.R. Martin e Vince Gerardis. La prima stagione conterà su 10 episodi. CAST: Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Matt Smith.

TRAMA: La serie prequel House of the Dragon sarà tratta dal romanzo Fire & Blood, il libro scritto da George R.R. Martin dedicato alla storia della famiglia Targaryen.

Prossimamente su HBO.