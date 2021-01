La Pandemia stende No Time to Die: il film rinviato ancora

No Time to Die non uscirà più il prossimo aprile, la EON Productions e la MGM hanno optato per un nuovo sostanzioso rinvio.

Atteso inizialmente nelle sale lo scorso anno, il nuovo Bond Movie è stato prima rinviato al mese di aprile di questo nuovo anno, per poi passare ora alla nuova data che, a quanto pare, sarà l’8 ottobre 2021. E’ chiaro che tale decisione è dovuta al fatto che un budget da 200 milioni di dollari non può che prescindere da una situazione pandemica ben diversa da quella attuale, dove le sale di mezzo mondo sono chiuse per motivi di sicurezza.

Il rinvio di No Time to Die non sembra essere l’unico in arrivo in quel di Hollywood. Rimanete connessi sulle nostre pagine per ulteriori aggiornamenti in merito.

NO TIME TO DIE

PRODUZIONE: Il film è stato diretto da Cary Fukunaga. Lo script è stato firmato da John Hodge, e revisionato da Neal Purvis e Robert Wade. Una completa riscrittura è stata affidata invece a Scott Z. Burns. CAST: Daniel Craig, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Naomie Harris, Lea Seydoux, Rami Malek, Dali Benssalah, Lashana Lynch, David Dencik, Ana De Armas, Billy Magnussen, Jeffrey Wright, Rory Kinnear, Christoph Waltz.

TRAMA: In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

Nelle sale Usa dall’8 ottobre 2021.