Il cinecomic Morbius ancora una volta rinviato, ecco la nuova uscita

Sony Pictures ha comunicato in queste ore la decisione di rinviare nuovamente la data di uscita di Morbius, il cinecomic Marvel con protagonista Jared Leto.

Atteso nelle sale per il 3 febbraio, Morbius è stato rinviato al 1° aprile, ossia due mesi dopo la precedente release. Secondo Deadline, la scelta della Sony sarebbe dovuta all’incredibile successo ottenuto al Box Office di Spider-Man: No Way Home, un successo che a detta degli analisti potrebbe ancora riservare grandi soddisfazione, andando pertanto ad oscurare in parte l’importanza di Morbius in sala. Inoltre, sempre secondo la testata, anche la preoccupazione per la variante pandemica Omicron potrebbe aver pesato sulla scelta. Questo non è che l’ennesimo rinvio subito da Morbius nel suo percorso di avvicinamento alla sala, ma si spera possa essere l’ultimo.

Abbiamo inserito Morbius nella lista dei cinecomic più attesi del 2022, potete trovare la lista seguendo questo indirizzo.

MORBIUS

PRODUZIONE: Il film sarà diretto da Daniel Espinosa. La sceneggiatura è stata affidata a Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. CAST: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Chris Dood, Tyrese Gibson. DISTRIBUZIONE: Nelle sale Usa dal 1° aprile 2022.

TRAMA: Uno dei personaggi più enigmatici e tormentati della Marvel, l’antieroe Michael Morbius, arriva sul grande schermo interpretato dall’attore Premio Oscar® Jared Leto. Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata. Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa.