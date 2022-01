TNT ha da poco diffuso online il nuovo trailer della terza stagione di Snowpiercer, la serie sci-fi disponibile su Netflix a partire dal prossimo 25 gennaio.

“Bene, aspetto intorno alla stazione dei treni Aspettando quel treno Aspettando il treno, sì Portami a casa, sì… Da questo luogo solitario”

Queste sono le parole con cui inizia un tiratissimo blues elettrico dal titolo Hear My Train A Comin’, il brano di Jimi Hendrix scelto quale colonna sonora del nuovo video in cui vediamo Asha, una sopravvissuta interpretata da Archie Panjabi.

Insieme al video TNT ha rilasciato anche la sinossi della nuova stagione:

Alla fine della seconda stagione, Layton (Daveed Diggs) e Ruth (Alison Wright), che sono stati esiliati nel vagone di Big Alice, stavano ideando un piano per riprendere il controllo sullo Snowpiercer. Con l’aiuto di Javier (Roberto Urbina) e Alexandra (Rowan Blanchard), Layton e Ruth sono tornati nel treno e hanno riunito i propri sostenitori. Josie (Kate McGuinness) ha distrutto il vagone Acquario, separando i vagoni di testa dagli altri 1.023. La terza stagione riprende con Layton e il suo gruppo al comando di un piccolo “treno pirata” composto da 10 vagoni, impegnati nella ricerca di Melanie (Jennifer Connelly) e di un luogo dalle temperature miti per ricominciare la civiltà. Sullo Snowpiercer, invece, Mr. Wilford (Sean Bean) sta consolidando il suo potere, in attesa del ritorno di Layton.

SNOWPIERCER

PRODUZIONE: Lo showrunner dello show sarà Grame Manson, in cabina di produzione ci saranno i Tomorrow Studios, Becky Clements e i produttori del film originale, Bong Joon-ho, Park Chan-wook e Lee Tae-hun. La regia dell’episodio pilota sarà di Scott Derrickson, mentre i re-shoot sono stati affidati a James Hawes. CAST: Jennifer Connelly, Steve Ogg, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand, Jaylin Fletcher e Archie Panjabi. Dalla seconda stagione anche Sean Bean. DISTRIBUZIONE: La terza stagione è distribuita da Netflix a partire dal 25 gennaio 2022.

TRAMA DELLA SECONDA STAGIONE: Alla fine della prima stagione i sopravvissuti alla rivoluzione stanno cercando di raccogliere i pezzi e mantenere una fragile pace tra le classi ormai unite mentre Layton è emerso come leader del treno. Avendo scoperto che il signor Wilford è vivo e diretto su un treno rivale, Melanie rischia di uscire per impedirgli di invadere lo Snowpiercer. Mentre è là fuori, viene rivelato che Alexandra, la figlia di Melanie che pensava fosse morta, è viva ed è diventata la protetta di Wilford. Nella seconda stagione una lotta di potere completamente nuova mergerà, causando una pericolosa spaccatura tra le persone che saranno combattute tra la loro lealtà a Layton e il signor Wilford, che ha un nuovo treno, una nuova tecnologia e un piano che fa pensare tutti quanti. Mentre Layton combatte Wilford per l’anima dello Snowpiercer, Melanie guida la carica in una nuova scioccante scoperta che potrebbe cambiare il destino dell’umanità.