Michael Jackson: Miles Teller entra nel cast del biopic

L’attore Miles Teller sarà tra i protagonisti del cast del biopic incentrato sulla vita e sulla carriera di Michael Jackson.

Questa sera Deadline ha riferito che Miles Teller ha firmato per far parte del cast del film diretto prossimamente da Antoine Fuqua. La fonte ha riferito che il ruolo a lui assegnato sarà quello di John Branca, l’avvocato che ha guidato la carriera di Michael Jackson fin dai primi successi ottenuti con i The Jackson 5.

A parlare dell’ingaggio di Teller è stato il regista:

“Le capacità affinate di Miles come attore sono all’altezza della sfida di interpretare un uomo che viene esaminato per il ruolo fondamentale che ha avuto nella vita di Michael Jackson. È l’attore perfetto per calarsi nel ruolo di John Branca.”

Miles Teller si aggiunge ad un cast al momento formato da Jaafar Jackson (il nipote di Michael), che darà volto alla star, Juliano Krue Valdi nel ruolo del piccolo Michael, Colman Domingo nel ruolo del padre, e Nia Long in quello della madre. Di recente Teller è apparso nel successo planetario Top Gun: Maverick, e di sicuro tornerà per il nuovo sequel già annunciato dalla Paramount.

Michael Jackson: il biopic.

Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, il film sarà diretto dal premio Oscar Antoine Fuqua su una sceneggiatura firmata da John Logan (Il Gladiatore). La produzione sarà curata dalla mano esperta di film biografici Graham King (Bohemian Rhapsody), con John Branca e John McClain, entrambi già impegnati come co-esecutori testamentari dei beni del re del pop.

Secondo Lionsgate, il film affronterà tutti gli aspetti della vita di Jackson, anche se non è ancora chiaro come il film affronterà le numerose controversie che coinvolgono l’icona della musica, dal momento che la lavorazione del film avviene in concomitanza con le nuove accuse di molestie sessuali su minori, venute alla luce con il documentario HBO del 2019 Leaving Neverland.

Il biopic – ancora senza titolo – sarà distribuito nelle sale a partire dal 18 aprile 2025.