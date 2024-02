La riconferma di Wilson Bethel come Bullseye in Daredevil: Born Again è stata una delle notizie più apprezzate dai fan Marvel delle ultime settimane. E’ pertanto arrivato il momento di vedere i due nemici sul set!

Grazie ad alcuni scatti – c’è ancora un video – rubati dal set è da oggi possibile dare uno sguardo a quelli che saranno i nuovi costumi indossati di Daredevil e dalla sua nemesi Bullseye. In particolare, nelle foto raccolte da X (ex-Twitter) è possibile apprezzare l’eliminazione completa del colore giallo dal costume del Diavolo di Hell’s Kitchen visto in She-Hulk, ma anche la nuova “tuta tattica” scelta per il villain interpretata da Wilson Bethel.

Nel video (in fondo alla pagine), invece, è possibile dare uno sguardo ad una sorta di placcaggio di Daredevil ai danni di Bullseye in quello che sembrerebbe uno scontro violento tra i due in strada.

Daredevil: Born Again, regia, cast, trama.

La serie vedrà come showrunner Dario Scardapane, mentre Justin Benson e Aaron Moorhead saranno nel team di regia. Nel cast sono confermati Charlie Cox e Vincent D’Onofrio, rispettivamente i volti di Matt Murdock/Daredevil e Wilson Fisk/Kingpin, ma anche Jon Bernthal in quelli di Frank Castle/The Punisher, e Michael Gandolfini, Margarita Levieva, Sandrine Holt, Nikki James, Michael Gaston, Arty Froushan, Clark Johnson, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Wilson Bethel. Il periodo di rilascio è inizio 2024 con 18 episodi.

Ricordiamo, inoltre, che lo studios di recente ha scelto di revisionare l’intero progetto a causa della direzione artistica presa in precedenza dagli head writers Matt Corman e Chris Ord chiamando Dario Scardapane (The Punisher) nel ruolo di showrunner (qui gli ultimi aggiornamenti).

DESCRIZIONE FUMETTO: Il grande ritorno di Frank Miller sulle pagine della testata che lo aveva lanciato. La storia definitiva di Daredevil. Karen Page ha venduto l’identità segreta del Diavolo di Hell’s Kitchen, e l’informazione è finita nelle mani di Kingpin. Matt Murdock ha toccato il fondo: fragile come non mai e in preda alla disperazione, riuscirà a trovare le forze per reagire? Amore, tradimento, disperazione e redenzione in un capolavoro assoluto della Nona Arte.

