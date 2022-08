Posted on

Ed alla fine i Marvel Studios hanno scelto la strada più ovvia: Charlie Cox sarà ancora una volta Daredevil in una nuova serie in arrivo su Disney+. Dopo mesi di speculazione, un’apparizione fugace in Spider-Man: No Way Home e l’approdo delle vecchie serie Netflix su Disney+, l’attore Charlie Cox tornerà presto ad interpretare Matt Mardock