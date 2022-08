20th Century Studios ha condiviso in rete due nuove featurette di Prey, il nuovo Predator movie che regala ai fan della saga il primo incontro tra il celebre alieno e la Terra.

Nei due video promozionali sono presenti alcuni importanti riferimenti al passato della saga, ma anche delle dichiarazioni di Dan Trachtenberg e di alcuni dei protagonisti del cast, Amber Midthunder inclusa. Approdato su Disney+ a partire dallo scorso 5 agosto, Prey è stato accolto dalla critica in maniera estremamente positiva (la nostra recensione è in preparazione) riportando le origini del successo di questa saga al suo massimo splendore.

PREY

Il film è stato diretto da Dan Trachtenberg, scritto da Patrick Aison (Jack Ryan, Treadstone) e prodotto da John Davis (Jungle Cruise, The Predator), Jhane Myers (Monsters of God) e Marty Ewing (It – Capitolo due), con Lawrence Gordon (Watchmen), Ben Rosenblatt (Snowpiercer), James E. Thomas, John C. Thomas e Marc Toberoff (Fantasy Island) come produttori esecutivi. Il film sarà su Disney+ dal 5 agosto 2022.

I filmmaker si sono impegnati a creare un film che fornisse un ritratto accurato dei Comanche e garantisse un livello di autenticità che fosse fedele alle popolazioni indigene. Per questo, il film si avvale di una produttrice (Myers) nativa Comanche e di un cast composto quasi interamente da attori nativi e della Prima Nazione, tra cui Amber Midthunder (The Ice Road, Roswell, New Mexico), l’esordiente Dakota Beavers, Stormee Kipp (Sooyii), Michelle Thrush (The Journey Home) e Julian Black Antelope (Tribal). Il film è interpretato anche da Dane DiLiegro (American Horror Stories) nei panni di Predator.