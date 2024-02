Il sanguinoso trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2

Il primo trailer di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, il film horror con protagonista il celebre orsetto della Disney, si è palesato finalmente in rete.

Annunciato nel mese di novembre, il film rimette al centro dell’attenzione la rabbia di Winnie the Pooh ed e la sua crew, questa volta intenzionati a vendicarsi di Christopher Robin, reo di aver svelato la loro esistenza al mondo. Così come per il primo film (qui la nostra recensione), Rhys Frake-Waterfield si è occupato della regia, basandosi – solo per la sottotrama – sui romanzi firmati da A. A. Milne.

La sinossi di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 descrive così il film:

Nel cuore del Bosco dei 100 Acri, una furia distruttiva si sviluppa quando Winnie-the-Pooh, Pimpi, Gufo e Tigro vedono la loro casa e le loro vite minacciate dopo che Christopher Robin ha rivelato la loro esistenza. Il gruppo decide quindi di lasciare l’oscurità e di andare ad Ashdown, la città di Christopher Robin, causando morte e caos. Winnie e i suoi amici selvaggi dimostreranno di essere più letali, più forti e più astuti di quanto chiunque possa immaginare, vendicandosi una volta per tutte di Christopher Robin.

Ricordiamo che diritti di sfruttamento del personaggio sono decaduti lo scorso 1° gennaio 2022. Il regolamento sui diritti di autore sui romanzi “libera” la creatività altrui 95 anni dalla data di pubblicazione dell’opera originale, e quelli legati ai personaggi di A. A. Milne hanno passato questo limite. Di recente anche il personaggio di Topolino ha subito la stessa sorte, a tal proposito, vi proponiamo qui il trailer di Mickey’s Mouse Trap.