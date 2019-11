A pochi giorni dalla conferma dello sviluppo di Ant-Man 3 (qui), l'attore Michael Douglas ha confermato il suo coinvolgimento, e la data di inizio riprese.

Attraverso un'intervista rilasciata a Collider, l'attore Michael Douglas (Hank Pym nel Marvel Cinematic Universe), ha confermato la sua presenza nel terzo Ant-Man, svelando che le riprese dovrebbero partire nel gennaio del 2021.

Le parole di Douglas non possono che essere una conferma per le voci apparse in rete in questi giorni, ovvero quelle relative al fatto che i Marvel Studios stanno progettando l'uscita del film nel corso del 2022, in piena Fase 5 dell'MCU.

Ant-Man 3

Il film sarà diretto da Peyton Reed. Nel cast Paul Rudd, Michael Douglas. Le riprese del film dovrebbero partire nel gennaio del 2021.

Non esiste una data di rilascio ufficiale.