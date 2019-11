Gli incassi del Box Office Italia nel weekend appena passato ha premiato l'esordiente La Famiglia Addams, ma risultati positivi sono arrivati da tutti i film della top ten.

A causa di un maltempo diffuso nell'intera penisola, gli incassi complessivi del botteghino nazionale hanno fatto segnare un incoraggiante segno positivo. Il bottino complessivo maturato tra giovedì e domenica è stato 16.96 milioni di euro, in aumento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

A dominare il weekend dei morti è stato La Famiglia Addams, nuovo adattamento - questa volta in live animation - della celebre saga a fumetti creata da Charles Addams. L'incasso è stato 3.54 milioni di euro, con una media per sala ben oltre i 6 mila euro.

La seconda posizione è andata ad Alessandro Siani ed il suo nuovo film Il giorno più bello del mondo. L'incasso nel weekend è stato 2.92 milioni di euro, praticamente il più alto esordio del 2019 per un film italiano. Il confronto con Mister Felicità, ultima pellicola portata al cinema da Siani aveva incassato 4 milioni di euro nel ricchissimo weekend di Capodanno.

In terza posizione non molla Maleficent - Signora del Male. L'incasso maturato nel weekend è stato 2.21 milioni di euro, per un totale 10.57 milioni, ad un passo dall'incasso finale del primo capitolo (Maleficent - 10.9 milioni).

Joker si è confermato inarrestabile anche per questo weekend, portando a casa un nuovo incasso di 2.2 milioni di euro, ed un quarto posto. Ora l'incasso complessivo del cinecomic DC è salito a quota 27.03 milioni. La quinta posizione è andata alla new entry L'Uomo del Labirinto con 1.19 milioni di euro, che diventano 1.25 milioni dall'esordio di mercoledì.

Doctor Sleep ha esordito al sesto posto con 1.18 milioni di euro, davanti a Terminator: Destino Oscuro con un deludente score da 898 mila euro.