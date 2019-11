Marvel Studios è pronto ad ufficializzare l'avvio della pre-produzione di Ant-Man 3, terzo capitolo della saga legata al più piccolo dei supereroi Marvel.

Non c'è stato ancora un annuncio ufficiale, ma la conferma indiretta è arrivata questa sera attraverso il The Hollywood Reporter, solitamente molto affidabile. La fonte ha rivelato che Paul Rudd tornerà come protagonista nei panni di Scott Lang, così come Peyton Reed farà il suo di ritorno alla regia.

I ritorni di Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer potrebbero essere confermati in un secondo momento. Non è nota la data di rilascio, ma si presume che il film farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, pertanto dalla seconda parte del 2022.

Siete contenti?