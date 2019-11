Nella tarda serata di oggi la Sony ha ufficializzato l'avvio dello sviluppo del sequel di Spider-Man: Un Nuovo Universo, film d'animazione premio Oscar lo scorso anno.

L'annuncio era oramai ovvio da alcuni giorni e, proprio stamattina, erano apparsi in rete i primi segnali. Il secondo capitolo della saga d'animazione legata a Spider-Man arriverà nelle sale nel corso del 2022.

Spider-Man: Into the Spider-Verse 2 sarà distribuito nelle sale Usa a partire dall'8 aprile 2022, proprio come suggerito dal logo-annuncio apparso su Twitter. Al momento non è noto se Bob Persichetti, Peter Ramsey e Rodney Rothman torneranno in cabina di regia, ma si presume che il trio possa tornare.

Il primo capitolo ha raccolto 375 milioni di dollari nel Box Office Worldwide, aggiungendo al suo ricco palmares anche l'Oscar per il Miglior Film d'Animazione.