La Sony ha diffuso - via social - i characters poster di Jumanji: The Next Level, terzo capitolo della nota saga fantasy.

Con Dwayne Johnson e Jack Black, i poster mostra i personaggi interpretati da Kevin Hart, Karen Gillan, Awkwafina e Nick Jonas, senza dimenticare ovviamente il Cavallo, oramai parte integrante della campagna promozionale di Jumanji: The Next Level.

La galleria con i poster in fondo al nostro articolo.

Jumanji: The Next Level

Jumanji: The Next Level è stato diretto da Jake Kasdan e sceneggiato dalla coppia Scott Rosenberg e Jeff Pinkner. Nel cast Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Danny DeVito, Danny Glover, Ser’Darius Blain, Alex Wolff, Madison Iseman e Morgan Turner.

Sinossi: In Jumanji: The Next Level la gang è tornata ma il gioco è cambiato. Rientrati in Jumanji per salvare uno dei loro, i giocatori scoprono che nulla è come avevano previsto. Per sopravvivere al gioco più pericoloso del mondo i protagonisti dovranno affrontare zone sconosciute e inesplorate: dagli aridi deserti fino alle montagne innevate.

Jumanji: The Next Level sarà distribuito negli USA dal 13 dicembre 2019, in Italia a partire dal 25 dicembre 2019.