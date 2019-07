Uno degli episodi della quinta stagione di Supergirl sarà diretto dalla protagonista dello show, Melissa Benoist.

L'attrice ha confermato in questi giorni di aver chiuso un accordo con The CW e Warner Bros Television in modo da poter fare il suo esordio alla regia con la diciassettesima puntata di Supergirl 5.

Ecco cosa ha spiegato la Benoist a Entertainment Weekly (via Badtaste):

Volevo dirigere un episodio fin dalla terza stagione, ma l’anno scorso non ho potuto farlo a causa di alcuni problemi legati alle tempistiche, quindi David Harewood l’ha fatto per primo. Mi attira questa esperienza da un paio di stagioni, semplicemente perché conosco così bene lo show, il personaggio, il mondo e l’atmosfera della storia così bene, al punto che non puoi evitare di immaginare certe scene in un modo preciso. Voglio mettermi alla prova con questa idea.

La produzione della quinta stagione è iniziata da pochi giorni, pertanto è lecito aspettarsi molto presto i primi aggiornamenti dal set, magari proprio con la Benoist già impegnata nel doppio ruolo di protagonista e regista.