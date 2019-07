Warner Bros sembra intenzionata a realizzare un film dedicato alla celebre bambola Barbie con i fiocchi, la conferma arriva dal nome della regista contattata.

Dopo aver acquisito i diritti di sfruttamento cinematografico dalle mani della Sony Pictures, la Warner sembra oramai andare spedita verso la produzione. Nei mesi scorsi è stata scritturata per il ruolo da protagonista la bravissima Margot Robbie (oramai è dappertutto in quel di Hollywood), affidando successivamente la sceneggiatura nelle mani di Noah Baumbach (The Meyerowitz Stories).

L'aggiornamento odierno invece - proveniente da MovieWeb - rivela che Warner ha messo gli occhi sulla candidata all'Oscar Greta Gerwig (Lady Bird) per affidarle la regia del film. La Gerwig in passato ha già collaborato con Baumbach, l'occasione è arrivata con l'acclamato Frances Ha, anche se in quell'occasione i ruoli erano invertiti.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.