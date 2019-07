Il regista Baz Luhrmann ha finalmente trovato un attore per il difficile ruolo da protagonista nel biopic incentrato sulla vita di Elvis Presley, il celebre Rock and roll.

Attraverso un aggiornamento riportato sul web da MovieWeb è noto da stasera che il film Elvis ha trovato in Austin Butler il suo protagonista. L'attore a quanto pare ha superato una lista di contendenti di grande talento, quali Harry Styles e Ansel Elgort.

Il nome di Butler non sarà noto a molti, ma di lui si dice già un gran bene, a tal proposito è apparso di recente in I Morti non Muoiono, ed apparirà nel prossimo futuro in C'era una volta a... Hollywood, il prossimo film di Quentin Tarantino.

Luhrmann sta scrivendo la sceneggiatura a quattro mani con Craig Pearce, e le riprese dovrebbero tenersi nei primi mesi del 2020. In uno degli ultimi aggiornamenti - ancora non confermati - Tom Hanks era stato preso in considerazione per il ruolo del manager del Re del Rock and roll.