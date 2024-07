Max ha rinunciato alla serie ambientata ad Arkham Asylum

La serie DC Universe ambientata nel celebre ospedale psichiatrico Arkham Asylum non vedrà mai la luce su Max, lo streamer ha deciso di cancellarla.

Questa sera un nuovo aggiornamento proveniente dal the Hollywood Reporter ha riferito che Max (e quindi Warner Bros. Television) ha rinunciato allo sviluppo di una serie ambientata nel famigerato ospedale psichiatrico di Arkham. Lo show era al momento della cancellazione nelle mani dello showrunner Antonio Campos.

La serie in origine è nata come “spin-off del The Batman di Matt Reeves“, incentrata nel GCPD – Gotham City Department Police ed ambientata un anno prima gli eventi narrati nel film, Terence Winter era impegnato in cabina di showrunner. Nel 2021, invece, lo show è stato affidato a Joe Barton con l’idea di ambientarlo nell’Arkham Asylum. Successivamente James Gunn e Peter Safran hanno ingaggiato Antonio Campos riferendo che la serie sarebbe stata connessa nel loro DC Universe e non in quello creato da Matt Reeves come The Batman.

Con Arkham Asylum ora cancellata, rimane il solo “The Penguin” come parte dell’universo narrativo creato da Reeves. Il sequel di “The Batman Parte II” è invece attualmente in fase di scrittura.

