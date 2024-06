Il nuovo trailer nella versione italiana di The Penguin, la serie spin-off di The Batman, è stato finalmente diffuso in rete.

Nel primo pomeriggio Max, e successivamente Sky per il nostro paese, hanno diffuso le nuove esclusive immagini da The Penguin, l’attesa serie che andrà ad espandere l’universo narrativo ricreato dal regista Matt Reeves con il film “The Batman“. Colin Farrell torna qui nei panni del villain “Pinguino“, ma questa volta per mettere i suoi artigli su Gotham City dopo la morte di Carmine Falcone (nel film interpretato da John Turturro).

La messa in onda di The Penguin su Sky, e su Now per lo streaming, a partire dal mese di settembre, in assoluta contemporaneità con gli USA, proprio come annunciato in questo nostro precedente articolo.

Lauren LeFranc, produttrice di Hemlock Grove e Agents of SHIELD, ha avuto il ruolo di showrunner. Matt Reeves, che ha diretto The Batman, è il produttore esecutivo. Craig Zobel ha diretto i primi tre episodi. La serie rientrerà all’interno del franchise DC Elseworlds, che copre storie che esistono al di fuori dell’universo DC ufficiale, noto come DC Universe. La messa in onda su Max è prevista per settembre 2024, così come in Italia su Sky e Now.

Il cast di The Penguin è formato da Colin Farrell nel ruolo principale già avuto in The Batman, e da Cristin Milioti nei panni di Sofia Falcone, la figlia del defunto boss della mafia Carmine Falcone (John Turturro), con loro anche Rhenzy Feliz, Michael Kelly, Shohreh Aghdashloo, Deirdre O’Connell, Clancy Brown (come Salvatore Maroni), Theo Rossi, Michael Zegen, James Madio, Scott Cohen, Carmen Ejogo, David H. Holmes.

La serie viene intesa come naturale sequel del film “The Batman“, e pertanto anticiperà alcuni degli eventi che saranno poi al centro della trama di “The Batman II“, film sempre diretto da Matt Reeves, ed attualmente in fase di scrittura. Al momento non è chiaro se Colin Farrell ed il suo Pinguino faranno parte del nuovo progetto, così come non è chiaro se Robert Pattinson ha girato o meno un cammeo nella serie.

Non sottovalutatelo mai.



Il capitolo successivo della saga di The Batman di Matt Reeves.

Il candidato premio Oscar® Colin Farrell è #ThePenguin nella nuova serie in arrivo a settembre in esclusiva su Sky Atlantic e on demand. pic.twitter.com/FCfxNS0Unx — Sky (@SkyItalia) June 20, 2024

