Dream Productions: in arrivo la serie spin-off di Inside Out

Con Inside Out 2 che offre risultati incredibili ai botteghini di mezzo mondo, Pixar sta espandendo la saga con la serie Dream Productions.

A quanto pare la Disney sembra aver fiutato l’affare grosso “Inside Out” ed è pronta ad investirci ancora tempo e risorse. Da tempo in fase di sviluppo, Dream Productions sembra più che mai pronta ad entrare nella sua fase di produzione attiva, anzi a dirla tutta sarebbe quasi in dirittura d’arrivo. A parlarne è stato in queste ore Pete Docter, Chief Creative Officer di Pixar Animation Studios.

Intervistato sull’argomento da Entertainment Weekly (via Deadline), il filmmaker ha rivelato che la serie spin-off Dream Productions è pronta e che una data di lancio possibile (su Disney+ chiaramente) potrebbe essere la prossima primavera.

Ma cosa racconterà Dream Productions?

Beh, secondo le parole di Docter, la serie andrà ad approfondire i misteri celati dietro i sogni della piccola protagonista Riley, e più in particolare sarà ambientata all’interno della “Fabbrica dei Sogni” già apprezzata nel primo film animato. Le parole del filmmaker:

“Nel primo film visitiamo “La Fabbrica dei Sogni” per vedere come i sogni di Riley vengono creati. Ci spiega, in parte, perché sono così strani. Abbiamo approfondito l’esplorazione del potere dei sogni e di come questi influenzano la nostra vita. Quindi è piuttosto interessante.“

La serie, quindi, esplorerà la tematica dei sogni, ma non solo relativi a Riley, ma anche le “influenze che questi apportano sui personaggi che popolano la sua mente”. Chiaramente saranno offerti nuovi aggiornamenti in futuro.

