Box Office ITALIA: Inside Out 2 risveglia il botteghino

Il nuovo film d’animazione Pixar “Inside Out 2” si sta dimostrando la giusta medicina per un Box Office Italia da settimane pigro e privo di emozioni.

Così come sta accadendo nel resto del mondo, Inside Out 2 sta facendo registrare anche in Italia numeri spaventosi che non si vedevano da tempo. Secondo le statistiche offerte da Cineguru, infatti, l’incasso maturato ieri, nel suo opening day italiano, è stato 2,96 milioni di euro, con una media per sala superiore ai 6 mila euro. Volendo aggiungere anche gli incassi delle anteprime (qui nel dettaglio), Inside Out 2 ha già raggiunto quota 3,93 milioni.

Come anticipato sopra, certi incassi qui in Italia non si vedevano da tempo, per intendersi si trovano risultati migliori solo nel biennio 2019/20, quando “Tolo Tolo” incassava 8,8 milioni (ma era la giornata del capodanno) e “Avengers: Endgame” ne raccoglieva 5,3 milioni.

Sarà interessante, a questo punto, capire quale sarà l’entità dell’incasso nel suo primo weekend.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, mentre Pete Docter, Jonas Rivera e Dan Scanlon sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Meg LeFauve e Dave Holstein, con un soggetto di Mann e LeFauve, mentre le musiche sono di Andrea Datzman. In Italia esordirà nelle sale il 19 giugno.

Nella versione italiana del film, a prestare le proprie voci alle nuove Emozioni, perfettamente adatte all’età dell’adolescenza, sono Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), insieme a Sara Ciocca nel ruolo di Riley. Ad arricchire il cast il cameo di Stash che interpreta il ruolo dell’eroe Lance Slashblade. Inoltre, Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio tornano nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Nel seguito di Inside Out, film vincitore del premio Oscar® nel 2015, Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.

