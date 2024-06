Le emozioni di Inside Out 2 sono pronte ad iniettare nuova linfa vitale in un Box Office ITALIA da settimane preso da una mancanza di appeal spaventosa.

Ebbene, se tanto ci dà tanto. Così come accaduto negli USA – ma anche in altri mercati internazionali – il nuovo film d’animazione Pixar ieri ha risvegliato il botteghino nazionale dal torpore, ed ottenuto un risultato importante, che è già entrato nella storia di questo 2024. Secondo i dati offerti da Cineguru, infatti, le anteprime di Inside Out 2 hanno portato nelle casse della Disney un incasso pari a 957 mila euro, con una media per sala di 2500 euro.

Con un esordio ufficiale previsto per oggi, il film animato ha già raccolto con le sole anteprime il record del Miglior Esordio del 2024, battendo di poche migliaia di euro “Succede anche nelle migliori famiglie“. Il confronto con il primo capitolo è assolutamente impari: uscito nelle sale nel settembre del 2015, infatti, “Inside Out” incassò solo 592 mila euro, per poi chiudere la sua corsa a 25,4 milioni.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, mentre Pete Docter, Jonas Rivera e Dan Scanlon sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Meg LeFauve e Dave Holstein, con un soggetto di Mann e LeFauve, mentre le musiche sono di Andrea Datzman. In Italia esordirà nelle sale il 19 giugno.

Nella versione italiana del film, a prestare le proprie voci alle nuove Emozioni, perfettamente adatte all’età dell’adolescenza, sono Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), insieme a Sara Ciocca nel ruolo di Riley. Ad arricchire il cast il cameo di Stash che interpreta il ruolo dell’eroe Lance Slashblade. Inoltre, Stella Musy, Paolo Marchese, Melina Martello, Daniele Giuliani e Veronica Puccio tornano nei panni degli amati Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto.

Nel seguito di Inside Out, film vincitore del premio Oscar® nel 2015, Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.

