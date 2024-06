MaXXXine: il trailer italiano del nuovo horror di Ti West

Lucky Red e Universal Pictures hanno diffuso oggi la versione italiana del trailer di MaXXXine, terzo capitolo della saga horror di Ti West.

Il trailer italiano arriva a poche settimane dal lancio del film nelle sale USA, ed è accompagnato da una versione inedita del famoso brano “Self Control” di Laura Branigan. L’uscita nelle sale italiane di MaXXXine è stata fissata per il 21 agosto.

Con Mia Goth, ancora nei panni della protagonista, il cast di MaXXXine può contare su un cast stellare formato da Halsey, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon. Chiaramente West è autore della sceneggiatura e regista, così come avvenuto per i primi due capitoli della trilogia. In cabina di produzione figurano, invece, Jacob Jaffke, West, Goth, Kevin Turen e Harrison Kreiss come produttori.

Trama Ufficiale: Hollywood, anni ’80. Maxine Minx, star di film per adulti e aspirante attrice, riesce finalmente a trovare la sua grande occasione. Un misterioso assassino, però, sta dando la caccia alle stelle di Hollywood e questa scia di sangue rischia di rivelare il suo oscuro passato.

MaXXXine approderà nelle sale italiane sotto il marchio Lucky Red dal 21 agosto.

Correlati