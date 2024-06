Il regista Paolo Sorrentino ed il suo nuovo film dal titolo “Parthenope” approderanno in sala dal mese di ottobre.

Presentato in anteprima durante la scorsa edizione del Festival di Cannes, il nuovo film del regista napoletano ha ottenuto una data d’uscita nelle sale per il prossimo 24 ottobre 2024. A confermare l’uscita al cinema di Parthenope è stato lo stesso Sorrentino via social, aggiungendo che la release sarà preceduta da un programma di proiezioni speciali di mezzanotte dal 19 settembre.

Parthenope è stato diretto da Paolo Sorrentino, e girato tra Napoli e Capri. I produttori sono Lorenzo Mieli con The Apartment Pictures, di Fremantle; Anthony Vaccarello con Saint Laurent; Paolo Sorrentino con Numero 10 e Ardavan Safaee con Pathé. Produttore esecutivo è Douglas Urbanski.

Il direttore della fotografia è Daria D’antonio, il Costume Artistic Director è Anthony Vaccarello per Saint Laurent, il costumista è Carlo Poggioli, il montatore è Cristiano Travaglioli, lo scenografo è Carmine Guarino, i direttori del casting sono Annamaria Sambucco e Massimo Appolloni.

Nel cast figurano Dario Aita, Silvia Degrandi, Isabella Ferrari, Lorenzo Gleijeses, Biagio Izzo, Marlon Joubert, Peppe Lanzetta, Nello Mascia, Gary Oldman, Silvio Orlando, Luisa Ranieri, Daniele Rienzo, Stefania Sandrelli, Alfonso Santagata, e l’esordiente Celeste Dalla Porta.

