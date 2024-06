Matt Damon e Ben Affleck reciteranno nel thriller RIP

La coppia artistica di successo formata da Matt Damon e Ben Affleck tornerà a recitare sul grande schermo per il thriller RIP.

Da sempre considerata una delle coppie artistiche più prolifiche di Hollywood, quella formata da Matt Damon e Ben Affleck sarà presto ancora a lavoro sullo stesso set per un thriller poliziesco diretto da Jon Carnahan dal titolo RIP. I due attori, oltre a recitare nel film, saranno anche produttori con la loro casa di produzione “Artists Equity“. Nessun dettaglio sulla trama è stato al momento rivelato. Secondo Empire, i due attori ed il regista sarebbero in cerca di investitori.

Affleck e Damon hanno collaborato fino dal 1997 quando vinsero un Oscar per “Will Hunting – Genio ribelle“. Nel corso degli anni hanno diviso il set per la saga “Dogma“, più di recente per “The Last Duel” e “Air“. Sotto il loro marchio di produzione ci sono molti altri film, tra cui l’ultimo in arrivo dal titolo “The Instigator“, dove sarà protagonista però solo Damon, qui in coppia con Casey Affleck, fratello di Ben.

Seguiranno nuovi aggiornamenti su RIP.

Correlati