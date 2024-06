Apple Original ha presentato quest’oggi il trailer ufficiale di The Instigators, il film di Doug Liman, con protagonisti Matt Damon e Casey Affleck.

In arrivo su Apple TV+ a partire dal 9 agosto, The Instigators si presenta come il più classico degli heist movie, ma con al centro dell’azione una coppia di rapinatori del tutto inedita. Nel film, infatti, un padre disperato ed un ex detenuto fanno coppia per mettere a segno un colpo legato agli incassi illeciti di un politico, ma con un epilogo non esattamente come da piano.

Diretto da Doug Liman e scritto da Chuck MacLean e Casey Affleck, “The Instigators” è interpretato da Matt Damon, Casey Affleck, ma anche da Michael Stuhlbarg, Paul Walter Hauser, Ving Rhames, Alfred Molina e Toby Jones, con Jack Harlow e Ron Perlman.

Il film Apple Original è prodotto da Artist Equity, Studio 8 e The Walsh Company, prodotto da Ben Affleck, Matt Damon, Jeff Robinov, John Graham, Kevin J. Walsh, Alison Winter e con Celia Costas, Dani Bernfeld, Kevin Halloran, Michael Joe, Cynthia Dahlgren, Luciana Damon come produttori esecutivi.

La Trama Ufficiale: L’heist thriller vede protagonisti Matt Damon e Casey Affleck nel ruolo di due partner improbabili: Rory, un padre disperato, e Cobby, un ex detenuto, vengono reclutati per portare a segno una rapina dei guadagni illeciti di un politico corrotto. Quando il colpo va male, i due si ritrovano in un vortice di caos, inseguiti non solo dalla polizia, ma anche da burocrati arretrati e vendicativi boss del crimine. Completamente spaesati, convincono la terapeuta di Rory (Hong Chau) a unirsi a loro in una fuga avventurosa per le strade della città che li costringe a mettere da parte le loro differenze e lavorare insieme per sfuggire alla cattura o peggio…

The Instigators arriverà su Apple TV+ a partire dal 9 agosto 2024.

