Emily Blunt nel prossimo film di Steven Spielberg

L’attrice Emily Blunt è in trattative per entrare nel cast del nuovo film senza titolo di Steven Spielberg. La notizia è stata confermata dal the Hollywood Reporter.

La fonte accreditata nel suo articolo ha riferito che l’attrice al momento ha iniziato a trattare per un ruolo da ritenere centrale, e che la sua partecipazione al film non è ancora certa. Chiaramente nuovi aggiornamenti verranno offerti in seguito.

Per quanto riguarda il film senza titolo di Steven Spielberg le notizie in merito sono ancora molto poche. La Universal Pictures, che con il regista tre volte premio Oscar ha un rapporto che possiamo definire indissolubile, ha fissato la data di uscita del film per il 15 maggio 2026, descrivendolo tra l’altro come un “film evento“. Inoltre è noto che David Koepp (con Spielberg in tante pellicole di successo) sta scrivendo la sceneggiatura.

Emily Blunt di recente ha ottenuto una nomination all’Oscar per la sua partecipazione a “Oppenheimer“, mentre ha lasciato da poco le sale cinematografiche con “The Fall Guy“. Ha anche avuto un ruolo da doppiatrice in “IF – Gli Amici Immaginari“.

