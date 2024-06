Una Mia Goth da paura nel nuovo trailer di MaXXXine

A24 ha svelato da poco il nuovo trailer di MaXXXine, il terzo film della saga horror ideata da Ti West, con protagonista Mia Goth.

Con una release americana fissata per il 5 luglio, MaXXXine si propone come capitolo finale di un progetto, quello di Ti West, che fino ad oggi è riuscito ad impressionare pubblico e critica. La trama seguirà, per l’appunto, Maxine (Mia Goth) dopo i terrificanti eventi avvenuti nel film “X: a Sexy Horror Story” del 2022, mentre cerca fortuna come attrice nella Los Angeles del 1985. Il suo percorso di crescita artistica, però, viene macchiato dall’incredibile scia di sangue lasciata da un killer che sembra prendere di mira le giovani attrici come lei.

Con Mia Goth, il cast di MaXXXine può contare anche Halsey, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Lily Collins, Giancarlo Esposito e Kevin Bacon. Chiaramente West è autore della sceneggiatura e regista, così come avvenuto per i primi due capitoli della trilogia. In cabina di produzione figurano, invece, Jacob Jaffke, West, Goth, Kevin Turen e Harrison Kreiss come produttori.

Meet Maxine Minx, America’s new scream queen 🔪



Watch the new trailer for MAXXXINE, the final chapter in Ti West's X trilogy, starring Mia Goth, Elizabeth Debicki, Moses Sumney, Michelle Monaghan, Bobby Cannavale, Halsey, Lily Collins, with Giancarlo Esposito and Kevin Bacon. In… pic.twitter.com/Qh3aA4iOSn — A24 (@A24) June 5, 2024

Correlati