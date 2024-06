L’attore Tom Blyth è entrato a far parte del cast di Watch Dogs, l’annunciato adattamento film ispirato alla saga videoludica UbiSoft.

Deadline ha riferito nel primo pomeriggio odierno che la star di Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente sarà tra gli interpreti di Watch Dogs al pari di Sophie Wilde, giovane attrice già accostata al film sin dai tempi dell’annuncio dell’avvio dello sviluppo a marzo (qui nel dettaglio). Nessun dettaglio sul ruolo di Blyth è stato al momento rivelato.

Il film sarà diretto da regista francese Mathieu Turi, mentre Christie LeBlanc ha scritto la bozza originale poi revisionata da Victoria Bata. Yariv Milchan, Presidente e CEO di New Regency, e Natalie Lehmann, Presidente del settore Motion Pictures e Television di New Regency, produrranno il film insieme a Margaret Boykin, Responsabile dei contenuti di Ubisoft Film & Television.

Watch Dogs è un videogioco action-adventure del 2014, sviluppato da Ubisoft Bucharest e pubblicato da Ubisoft. La privacy e il controllo delle informazioni sono la base su cui poggia la sua trama. Nel gioco, i sistemi di automazione statunitensi non si limitano alle telecamere e alla raccolta dati, ma osservano e tracciano ogni singola persona munita di cellulare, webcam o altri dispositivi collegati alla rete di casa, un po’ come raccontato nel romanzo 1984 di George Orwell. Le informazioni valgono quindi più della vita stessa e creano un circolo vizioso di violenza in cui l’obiettivo dei personaggi è il possesso di dati sensibili. [via Wikipedia]

Correlati