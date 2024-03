Il gioco Watch Dogs avrà il suo adattamento al cinema!

In un momento florido per gli adattamenti da videogames, anche Watch Dogs sta per ottenere il proprio spazio ad Hollywood.

Questa sera Deadline ha riferito, infatti, che New Regency ha presentato i propri piani per l’adattamento del celebre videogame UbiSoft, annunciando tra l’altro Sophie Wilde nel cast. La giovanissima stella australiana si è fatta apprezzare di recente con il successo horror “Talk To Me“.

Il film sarà diretto da Mathieu Turi, da una sceneggiatura originale scritta da Christie LeBlanc, sceneggiatrice nota per aver scritto il thriller fantascientifico originale Netflix “Oxygen“. Yariv Milchan e Natalie Lehmann produrranno per New Regency Pictures, insieme a Margaret Boykin per Ubisoft Film & Television.

Altri videogames che di recente hanno ottenuto gli onori della cronaca sono The Last of Us (la seconda stagione è in produzione), Halo (la seconda stagione è disponibile su Paramount+) e Fallout (prossimamente su Prima Video).

Watch Dogs è un videogioco action-adventure del 2014, sviluppato da Ubisoft Bucharest e pubblicato da Ubisoft. La privacy e il controllo delle informazioni sono la base su cui poggia la trama di Watch Dogs. Nel gioco, i sistemi di automazione statunitensi non si limitano alle telecamere e alla raccolta dati, ma osservano e tracciano ogni singola persona munita di cellulare, webcam o altri dispositivi collegati alla rete di casa, un po’ come raccontato nel romanzo 1984 di George Orwell. Le informazioni valgono quindi più della vita stessa e creano un circolo vizioso di violenza in cui l’obiettivo dei personaggi è il possesso di dati sensibili. [via Wikipedia]